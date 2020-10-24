Врач перечислил топ-5 мест по риску заражения коронавирусом

Москва, 24 октября. Вероятность заразиться коронавирусной инфекцией увеличивается в местах массового скопления людей, рассказал ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Возможность подхватить заболевание увеличивается в зависимости от размеров общественного пространства. Чаще всего люди инфицируются COVID-19 в общественном транспорте из-за плохой вентиляции. Наибольшую опасность представляют частные перевозчики, которые недобросовестно следят за дезинфекцией автобусов и маршруток, сообщил врач высшей категории.

Плохая вентиляция может послужить причиной заражения коронавирусной инфекцией и в магазинах. Следующими местами, которые способны представлять опасность в период пандемии, являются ночные клубы. Также россиянам стоит быть аккуратнее при посещении кинотеатров, театров и концертных залов, напомнил Зайцев. Заключают список опасных мест клиники и лаборатории, куда люди приходят сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

В Москве фиксируется замедление темпов распространения коронавирусной инфекции. Количество новых пациентов растет, однако не "взрывным" образом. Данные актуальной статистики привел мэр столицы Сергей Собянин, пишет издание "Ридус".