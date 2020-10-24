Минобороны РФ развернет в Южной Осетии госпиталь для борьбы с коронавирусом

Москва, 24 октября. Министерство обороны России направило в Южную Осетию многопрофильный госпиталь и специалистов, которые будут оказывать помощь гражданским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что мобильный многопрофильный госпиталь является медицинским подразделением, которое специализируется на стационарном лечении пациентов. В состав медицинского подразделения входят 133 военнослужащих и 37 единиц специальной техники.

"Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 150 койко-мест Западного военного округа приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике протяженностью более 1,9 тысячи километров из подмосковного Алабина в Южную Осетию", — говорится в сообщении.

Многопрофильный госпиталь будет развернут в районе Цхинвала. Военные медики будут оказывать населению республики медицинскую помощь в лечении коронавируса.