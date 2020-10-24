Режим ЧС ввели на Сахалине из-за сильного наводнения

Губернатор Сахалинской области ввел режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения на территории региона, передает пресс-служба МЧС РФ.

Свыше 60 жилых домов оказались подтоплены из-за обильных осадков. Непогода повлияла на уровень воды в реках и на областную инфраструктуру. В районе введен режим ЧС до особого распоряжения, сообщает МЧС.

Сильнее всего пострадал Смирныховский муниципалитет. Спасатели развернули операцию по нейтрализации последствий произошедшего.

Информация о погибших и пострадавших в результате ЧП не поступала. Сотрудники МЧС ездят по окрестностям и следят за ситуацией. Для оценки принесенного ущерба на место выехал зампред правительства Владимир Сидоренко.