Милонов выступил против празднования Дня похоронщика

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против введения празднования Дня похоронщика. Об этом сообщает агентство «Москва».

Политик назвал предложение ввести День похоронщика неэтичным. Похороны вызывают у людей чувство печали и сострадания. Также Милонов заявил, что похоронщики ассоциируются с преступной группой людей, которые на этом зарабатывают.

Руководитель ритуальной фирмы из Томска Александр Шарабаев ранее предложил заменить праздник Хэллоуин на День работника похоронной отрасли. Он обратился с предложением к губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Шарабаев заявил, что в этой сфере работают около 40-50 тысяч человек, но для этой категории работников нет профессионального праздника.