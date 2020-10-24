Экс-депутат Рады оценил невозможность возобновить производство «Русланов»

Уничтожение машиностроения на Украине, в том числе завода "Антонов", — целенаправленная политика Запада. Об этом в комментарии ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Будущее Ан-124

Возобновить на Украине производство самолетов Ан-124 "Руслан" в сегодняшних условиях невозможно. Такое заявление сделал вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Олег Уруский.

"Новых ["Русланов"] мы построить не можем", — заявил он.

Уруский добавил, что Турция рассматривает возможность финансирования достройки второго украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия".

"Антонову" конец

Как считает Владимир Олейник, заводу "Антонов" конец, как и многим другим украинским предприятиям. Евросоюз своей резолюцией отменил любое машиностроение на Украине.

"Антонов" попадает под понятие "машиностроение". И, безусловно, к этим трагическим событиям Украина шла очень долго. Пока была кооперация с республиками СССР, в основном с Россией, "Антонов" создал до 70% видов самолетов. Это была глубокая кооперация. И когда начали отказываться от сотрудничества с Россией, то стало понятно, что самостоятельно создать самолет невозможно. Замкнутого цикла почти не имеет ни одна страна, все что-то у кого-то покупают", — пояснил Владимир Олейник.

В пример Олейник назвал закупку Соединенными Штатами алюминия у России. По его мнению, Украина "доигралась в самостоятельность".

"Вот мы и получили такой результат. Это целенаправленная политика Запада. В 41 году они хотели получить Украину — дешевая рабочая сила. И сейчас этот план реализовывают, только другими методами — экономической интервенцией. Украина потеряла независимость. Это тупиковое развитие любого государства и нации. Если вы имели такие достижения, а теперь уходите назад в аграрный комплекс, тогда вы не имеете перспектив развития", — добавил Владимир Олейник.

По его мнению, если изменить вектор движения Украины, то страна еще будет способна к развитию. Но необходимо сотрудничество с Россией.

Ан-124 является советским тяжелым дальним транспортным самолетом. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий России, Украины, Узбекистана и других советских республик. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.

На заводе "Антонов" в Киеве до 1994 года было собрано 17 самолетов, еще 33 "Руслана" до 1995 года построил Ульяновский авиазавод.