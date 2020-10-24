ТНТ прокомментировал слухи об увольнении Бузовой и Бородиной из «Дома-2»

Москва, 24 октября. Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими шоу "Дом-2", проект в ближайшее время они не покинут. Так в пресс-службе ТНТ прокомментировали слухи об увольнении знаменитостей, передает StarHit.

Передачу, вышедшую на экраны в далеком 2004 году, стали массово покидать участники. Из проекта уже ушли Саша Черно, Марина Африкантова и Иосиф Оганесян.

В Сети стали появляться слухи о скором уходе ведущих Бузовой и Бородиной. Сообщалось даже, что их контракты отказались продлевать на 2021 год. Некоторые интернет-пользователи считают, что создатели шоу решили "избавиться" от звезд, которые "стали неинтересны" зрителям. В пресс-службе ТНТ опровергли появившиеся слухи и подчеркнули, что со звездами расставаться не намерены.

"Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта "Дом-2" на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять", — передало издание сообщение канала.

Бородина является ведущей проекта с его основания, а вот Бузова поначалу была лишь участницей проекта. Лишь спустя несколько лет ей удалось занять почетное место.