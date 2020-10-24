Ольгу Бузову в образе Барби сравнили с Рустамом Солнцевым

Москва, 24 октября. Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова продолжает экспериментировать со внешностью. На этот раз исполнительница хита "Мало половин" предстала перед поклонниками в Instagram в образе Барби.

Бузова рассказала, что новый образ она примеряла в рамках неких съемок. Звезда предпочла сохранить в секрете, чем именно собирается порадовать фанатов в ближайшее время.

Кроме того, певица задумалась о возвращении к светлому цвету волос. Многие до сих пор помнят Бузову как яркую блондинку. Именно с таким цветом волос она пришла на проект "Дом-2". Долгое время блонд был визитной карточкой звезды, и она даже выпустила книгу "Дело в шпильке. Советы стильной блондинки". Однако многие поклонники телеведущей считают, что ей следует оставить этот образ в прошлом.

"Не, Оля, темный — это твой лучший цвет. Все еще мечтаю тебя увидеть полностью брюнеткой"; "Темный цвет лучше"; "Только не вздумай в блонд! <...> Блонд на тебе дешево смотрится — а-ля Пэрис Хилтон начала нулевых", — написали в комментариях.

Нашлись среди подписчиков Бузовой и те, кто посчитал, что на новом фото она похожа на экс-участника "Дома-2" Рустама Солнцева.

"Рустам Солнцев"; "Реально Русик!"; "Правда на Рустама похожа", — обратили внимание на сходство фанаты певицы.

Ранее Бузова вошла в Книгу рекордов России, получив сразу два сертификата. Одной из заслуг звезды стало самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ.