Медведев прокомментировал основные задачи ООН

Москва, 24 октября. Российская сторона настаивает на отмене действующих торговых и экономических ограничений в отношении территорий, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

По словам российского политика, Москва настаивает на глобальной отмене экономических рестрикций в отношении гуманитарных поставок. Политические интересы не должны влиять на вопросы сохранения жизней людей.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Организация Объединенных Наций создана для решения мировых проблем. Представители объединения должны отстаивать безопасность. Сейчас необходимо обеспечить соблюдение международного права, отметил зампред в статье к 75-летию ООН.