Назван возможный разработчик истребителя шестого поколения для ВВС США

Вашингтон, 24 октября. Американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin может заняться созданием истребителя шестого поколения для Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает американский журнал Popular Mechanics.

Глава финансового отдела Lockheed Martin Кен Поссенриде заявил, что в настоящее время корпорация разрабатывает новую авиационную программу. По его словам, проект может быть связан с созданием секретного истребителя для ВВС США. При этом ранее Поссенриде сообщал, подразделение Skunk Works, которое входит в состав Lockheed Martin, по итогам сентября продемонстрировало «двузначный рост» прибыли. Журнал отмечает, что подразделение Skunk Works разрабатывало истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Российские компании "Сухой" и "МиГ" могут быть привлечены к созданию истребителя шестого поколения. Новый самолет будет способен выполнять боевые задачи без участия человека. Кроме того, истребитель сможет развивать гиперзвуковую скорость и выходить в ближний космос. Самолет получит вооружение, действующее на новых физических принципах.