Минздрав РФ выяснил, как часто умирают больные диабетом

Москва, 24 октября. Каждые пять секунд один человек в мире заболевает сахарным диабетом, а каждые семь секунд – умирает, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Иван Дедов, пишет РИА Новости.

Каждый второй человек с сахарным диабетом второго типа даже не знает о своем недуге, отметил специалист, выступая на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Подсчитать точное количество таких больных невозможно, убежден академик РАН.

По данным на 2019 год, в России насчитывается 8,3 миллиона больных сахарным диабетом. В мире – 463 миллиона, добавил Иван Дедов. При сахарном диабете риск подхватить коронавирус увеличивается вдвое, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. В группе риска находятся и люди с ожирением, пишет "Ридус". Коронавирус особо опасен для больных раком.