Поклонники не нашли сходства между Пугачевой и Лизой Галкиной

Москва, 24 октября. Поклонники опубликовали в фан-аккаунте Лизы Галкиной в Instagram коллаж, на котором запечатлена как сама девочка, так и ее мама, певица Алла Пугачева. Пользователи Сети не нашли сходства между родственницами.

На левом снимке запечатлена Лиза в белом платье, с фатой и букетом цветов в руках. А на правом — примадонна российской эстрады.

"Лизочка и мама", — написали фанаты в посте.

Многих интернет-пользователей поразило, насколько девочка не похожа на мать. Лиза, как и ее брат Гарри, родились в 2013 году. Пугачева и ее супруг, телеведущий Максим Галкин прибегли к услугам суррогатной матери.

"Не похожи что-то совсем"; "Да это не мама. Яйцеклетка донорская была от молодой. Откуда у 75-летней яйцеклетки?", — высказались пользователи.

Недавно Галкин опубликовал Instagram Stories архивное фото с Пугачевой. Снимок сделали 18 лет назад. Пара на фото счастливо улыбается и позирует на фоне огромных игрушечных обезьян.