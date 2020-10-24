Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Успенская озадачила фанатов разной длиной ног на фото в "стойке гопника"

67

Успенская озадачила фанатов разной длиной ног на фото в «стойке гопника»

Москва, 24 октября. Звезда российского шансона Любовь Успенская удивила фанатов новым фото в Instagram. Подписчики обратили внимание на странную позу, из-за которой стало казаться, что ноги певицы разной длины.

В новом посте Успенская призналась, что очень любит черный цвет, поскольку считает его элегантным и благородным. Еще одним аргументом в пользу темной одежды для королевы шансона стал стройнящий эффект. При этом певица отметила, что красный идет ей больше всего.

Успенская озадачила фанатов разной длиной ног на фото в "стойке гопника"

Однако подписчикам Успенской вовсе не показалось, что на новом снимке она выглядит элегантно. Поза, которую приняла певица для фотосъемки, насмешила и озадачила россиян.

"Люба, я понимаю, как вам не хочется стареть... Но и стареть можно красиво и благородно";

"Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой???";

"Неужели вы не смотрите на фото перед тем, как выложить его на обсуждение???";

"Сама на себя уже не похожа";

"Маразм крепчает", — раскритиковали звезду шансона в комментариях.

Кроме того, многие подписчики Успенской призвали ее налаживать отношения с дочерью, а не позировать в соцсетях. Действительно, дочь певицы Татьяна Пласкина, которая живет в США, ранее обвинила свою мать в избиениях и унижениях. Также недавно женщина заявила, что Успенская ее прокляла.

Новости партнеров