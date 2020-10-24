Успенская озадачила фанатов разной длиной ног на фото в «стойке гопника»

Москва, 24 октября. Звезда российского шансона Любовь Успенская удивила фанатов новым фото в Instagram. Подписчики обратили внимание на странную позу, из-за которой стало казаться, что ноги певицы разной длины.

В новом посте Успенская призналась, что очень любит черный цвет, поскольку считает его элегантным и благородным. Еще одним аргументом в пользу темной одежды для королевы шансона стал стройнящий эффект. При этом певица отметила, что красный идет ей больше всего.

Однако подписчикам Успенской вовсе не показалось, что на новом снимке она выглядит элегантно. Поза, которую приняла певица для фотосъемки, насмешила и озадачила россиян.

"Люба, я понимаю, как вам не хочется стареть... Но и стареть можно красиво и благородно"; "Что за стойка гопника, и почему одна нога короче другой???"; "Неужели вы не смотрите на фото перед тем, как выложить его на обсуждение???"; "Сама на себя уже не похожа"; "Маразм крепчает", — раскритиковали звезду шансона в комментариях.

Кроме того, многие подписчики Успенской призвали ее налаживать отношения с дочерью, а не позировать в соцсетях. Действительно, дочь певицы Татьяна Пласкина, которая живет в США, ранее обвинила свою мать в избиениях и унижениях. Также недавно женщина заявила, что Успенская ее прокляла.