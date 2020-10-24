ВОЗ рассказала, когда пациент с COVID-19 может прекратить изоляцию

Женева, 24 октября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала на официальном сайте новые рекомендации, в которых указано, когда пациент с COVID-19 может прекратить изоляцию.

Изначально в рекомендациях ВОЗ говорилось, что перенесшие коронавирус должны сдать два мазка с интервалом в два дня. При отрицательных анализах пациент мог прекратить изоляцию.

В мае 2020 года организация изменила рекомендации, указав, что в большинстве случаев тестирование не требуется, поскольку 20% людей могут иметь положительный тест на коронавирус, будучи при этом абсолютно здоровыми. Теперь же условия несколько изменились.

"Прошло 10 дней от начала симптомов и при этом еще плюс три дня, когда симптомов не наблюдалось вовсе", — говорится в актуальных рекомендациях ВОЗ по прекращению изоляции.

В организации пояснили, что если симптомы длились 10 дней, то пациент должен пробыть на изоляции 13 дней. Если же признаки COVID-19 наблюдались в течение 14 дней, то изоляция должна длиться 17 дней. В случае, если у носителя коронавируса вообще не было симптомов заболевания, он может прекратить изоляцию через 10 дней.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России. Он пояснил, что ограничительные меры не демонстрируют эффект сразу после введения.