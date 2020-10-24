Способная охлаждать здания белая краска создана в США

Индиана, 24 октября. Американские ученые из Университета Пердью создали белую краску, отражающую 95% солнечного света. Научная статья, посвященная их разработке, опубликована в журнале Cell Reports Physical Sciencе.

Эта краска остывает ниже температуры окружающей среды даже под прямыми солнечными лучами. Ее производство может быть менее затратно, отмечают ученые. Такая краска способна заменить необходимость в кондиционировании воздуха. Ведь она почти не поглощает солнечную энергию.

Процесс создания краски занял у ученых около шести лет. В своей работе они ориентировались на исследования, датированные 1970-ми годами. Специалисты рассмотрели более 100 комбинаций различных материалов, сузив их впоследствии до десяти. Американские ученые ранее выяснили, что индейцы майя могли делать фильтры для очистки воды. Система фильтрации найдена в водохранилище Корриенталь в Тикале, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".