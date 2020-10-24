Ереван назвал трех противников Армении в Нагорном Карабахе

Ереван, 24 октября. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что армянскому народу в Нагорном Карабахе приходится воевать с тремя противниками.

Об этом он заявил в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.

По его словам, главной особенностью данного конфликта является тот факт, что народу Армении в Нагорном Карабахе противостоит не Азербайджан. Мнацаканян подчеркнул, что азербайджанскую сторону активно поддерживает Турция. Кроме того, в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха принимают участие иностранные наемники.

"Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан. Это лишь углубляет и усугубляет конфликт и кризис", — пояснил министр.

Напомним, с 27 сентября Армения и Азербайджан продолжают активные боевые действия в Нагорном Карабахе. Это самое серьезное обострение конфликта в регионе за последние 30 лет.