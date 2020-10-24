Экс-секретарь британского правительства рассказал об инциденте в Солсбери

Лондон, 24 октября. Правительство Великобритании прибегло к применению негласных мер против России на фоне происшествия в Солсбери. Об этом сообщил бывший секретарь британского правительства Марк Седвилл журналистам издания Times, передает ТАСС.

По его словам, Лондон принял ряд негласных мер, которые были направлены против Москвы. Великобритания не стала ограничиваться санкциями и высылкой представителей РФ за территорию страны. Утвержденные операции также касались вывода финансов из России.

Марк Седвилл подчеркнул, что граждане видят не все, чем занимается правительство. Однако руководство Великобритании не проводило нелегитимных негласных операций в отношении РФ.