Авария с рейсовым автобусом унесла жизни двоих детей под Новосибирском

Новосибирск, 24 октября. ДТП с участием рейсового автобуса и иномарки произошло неподалеку от города. В результате случившегося погибли двое детей, а также двое взрослых, которые находились в салоне авто.

Крупное ДТП произошло неподалеку от Новосибирска. Автобус, следовавший рейсом Томск — Белокуриха, столкнулся с легковым автомобилем.

По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей в возрасте восьми и 11 лет, водитель автомобиля и пассажир. В автобусе во время аварии находились 14 человек.

Двое из них пострадали и были доставлены в больницу, об этом сообщают источники Федерального агентства новостей со ссылкой на региональную службу МЧС. Обстоятельства случившегося уточняются.