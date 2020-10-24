Коронавирус выявлен у президента Польши

Варшава, 24 октября. Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусной инфекцией. Об этом заявил пресс-секретарь лидера республики Блажей Спихальский на своей странице в Twitter.

Дуда 23 октября сдал тест на коронавирус. По словам Спихальского, результат оказался положительным.

Руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий ранее заявил, что республика с 24 октября становится "красной зоной" по коронавирусу. Власти страны приняли решение запретить мероприятия с численностью более пяти человек.