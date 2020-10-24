Помощник Нурмагомедова «подхватил» коронавирус

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил, что у него подтвердился COVID-19. Он уточнил в своем Instagram, что сейчас находится под наблюдением медиков.

Менеджер чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. После этого он принял решение лечь в больницу. Соответствующий пост помощник спортсмена опубликовал на своей странице в Instagram.

"Внимание, друзья и коллеги, у меня был диагностирован COVID-19 на этой неделе, и я восстанавливаюсь в больнице", — признался Али Абдель-Азиз.

Он предупредил, чтобы все, кто встречался с ним или его близкими и знакомыми, "приняли меры предосторожности" во избежание заражения коронавирусной инфекцией.

Не так давно в больницу попал двоюродный брат Нурмагомедова. Молодого человека госпитализировали в Дубае с высокой температурой и рвотой. Врачи диагностировали у спортсмена стафилококк.