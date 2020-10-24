Об особенностях четвертой недели беременности ФАН рассказала Мария Прохорова — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог отделения персонифицированной медицины "Медси Premium".

Точно назвать день, когда произошло оплодотворение, далеко не всегда представляется возможным. Даже те женщины, которые тщательно готовились к зачатию и с календарем в руках высчитывали благоприятные дни, вполне могут ошибаться в своих расчетах.

Чтобы избежать возможной путаницы, акушеры-гинекологи для определения сроков беременности и подсчета предполагаемой даты родов ориентируются на такой объективный показатель, как дата начала последней менструации. Именно исходя из этой информации, предоставленной самой пациенткой, назначаются все необходимые анализы и обследования, а также оцениваются параметры малыша.

На этом же принципе основывается абсолютное большинство календарей беременности, которые можно найти в Интернете. Расхождение между эмбриональным и акушерским сроками составляет 14 дней. Внутриутробное развитие плода идет семимильными шагами, он растет и изменяется буквально каждый день, поэтому, с точки зрения разного рода норм, две недели — это достаточно большой промежуток времени.

В этой связи мы решили придерживаться методики исчисления, принятой в официальной медицине, и будем рассказывать о метаморфозах, происходящих с организмами будущей мамы и крохи с точки зрения акушерских сроков.

Всего беременность длится 40 недель. Расхождение с этой цифрой в плюс-минус две недели считается вариантом нормы. То есть ребенок может появиться на свет как в 38, так и в 42 недели — это абсолютно естественно, и никак не угрожает его здоровью. Продолжительность гестации может зависеть от многих факторов, среди которых состояние здоровья самой женщины и плода, протекание беременности (существуют обстоятельства, которые требуют экстренного родоразрешения, например преэклампсия), возраст (замечено, что поздняя беременность способствует перенашиванию), количество рожденных детей (повторнородящие зачастую отправляются в роддом несколько раньше, чем те, кто готовится стать мамой впервые), психологическое состояние роженицы (стрессы), неблагоприятное воздействие внешних факторов (тяжелая физическая работа, плохая экология), вредные привычки.

Впрочем, до встречи с малюткой пока далеко, вы оба еще находитесь в самом начале пути, и впереди ждет очень много трогательных и интересных моментов: волнительное ожидание известий о поле малыша, первые фотографии с УЗИ, походы по детским магазинам в поисках приданого. Сегодня же мы поговорим о четвертой неделе беременности, которая равняется двум неделям после зачатия.

Как развивается ребенок?

Мария Прохорова рассказывает, что на данном сроке уже сформированы амнион (временный орган, который обеспечивает для эмбриона подходящую водную среду), хорион (внешняя оболочка), который позднее превратиться в плаценту — важнейшее связующее звено между матерью и ребенком, и желточный мешочек — "кладовая" с необходимым для зародыша запасом питательных веществ. Эти органы принято называть внезародышевыми.

Рост эмбриона на данном этапе составляет 1 мм, его размеры можно сравнить с маковым зернышком. На будущего человека крошка пока совсем не похож, по сути, это малюсенький комочек клеток, но чудо зарождения новой жизни уже состоялось — с того знаменательного момента, когда произошло оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, прошло от 10 до 12 дней. Клетки делятся невероятно быстро, и ваше зернышко растет не по дням, а по часам. Осталось подождать совсем немного, и на первом УЗИ вы услышите, как бьется крохотное сердечко.

Если говорить о строении эмбриона, то сейчас он выглядит как диск из тех слоев, каждый из которых имеет свою "миссию": на внешнем лежит ответственность за нервную систему, кожу, волосы, хрусталики глаз, зубы; средний отвечает за скелет, мышцы, сосуды, сердце, почки; внутренний — за пищеварительную систему, печень, легкие, поджелудочную железу.

Как чувствует себя мама?

Большинство женщин на этом сроке начинает догадываться о своем интересном положении по отсутствию очередной менструации. Подтвердить или опровергнуть загадки может и тест на беременность, но все же, как и на 3-й неделе, самым надежным источником информации остается анализ крови на ХГЧ.

"Гормон ХГЧ растет в период беременности с геометрической прогрессией, — отмечает собеседница ФАН. — И на сроке 4-й недели должен быть более 1000, но стоит все же опираться на данные лаборатории, в которой сдавали анализ".

Как уже говорилось ранее, нет особого смысла выискивать нормы гормона в Интернете. Вместе с результатом вам будет выдана табличка, с указанной в ней нормой ХГЧ по неделям, принятой в конкретной лаборатории.

Многие беременные на этом сроке даже не догадываются о своем новом статусе, особенно если беременность наступила незапланированно. Особо чувствительные женщины, которые готовились к зачатию заранее и очень ждут появления первых симптомов зарождающейся жизни, внимательно прислушиваются к своему организму и могут ощутить некоторые признаки, как, например, увеличение молочных желез, возможное изменение цвета ареол, повышение чувствительности груди. Также могут наблюдаться проявления эмоциональной лабильности, изменения вкусовых и обонятельных пристрастий и в ряде случаев незначительные слабые потягивающие ощущения в матке.

Некоторые женщины со страхом ожидают появления такого неприятного спутника беременности, как токсикоз. Стереотип о том, что каждую беременную непременно мучают тошнота и рвота, стоит только открыть утром глаза, культивируется книгами и фильмами, в которых окружающие узнают о том, что героиня в положении, едва ли не раньше, чем она сама, и их "диагноз" основывается как раз на нездоровом внешнем виде "подозреваемой", которая то и дело бегает в ванную комнату во время семейного ужина или в офисный туалет в разгар рабочего дня.

На четвертой неделе действительно может начаться ранний токсикоз. У большинства он протекает в легкой форме, не требующей никаких дополнительных мер, кроме стакана воды с лимоном. Если же токсикоз становится проблемой, а пациентку беспокоит частая рвота, это является поводом для обращения к врачу. Однако Мария Викторовна успокаивает, что токсикоз вовсе не является обязательной составляющей беременности.

Иногда на четвертой неделе беременные замечают на белье скудные кровянистые выделения. Доктор Прохорова объясняет, что, возможно, речь может идти о так называемом имплантационном кровотечении, которое является свидетельством того, что произошел процесс внедрения оплодотворенной яйцеклетки в эндометрий, который порой сопровождается появлением пары капель крови и легкими тянущими болями внизу живота, которые не представляет особой опасности для женщины и для эмбриона. Из-за схожести проявлений этот феномен иногда путают с месячными, однако стоит знать, что после наступления беременности менструация невозможна.

При появлении кровянистых выделений, резких болях, сильном токсикозе женщине стоит обратиться к врачу, чтобы лишний раз убедиться, что все в порядке.

Если говорить о характере выделений в этот период, то они должны быть без цвета и запаха.

"Здоровая, нормально развивающаяся беременность не должна сопровождаться появлением выделений", — констатирует специалист.

Советы гинеколога для четвертой недели беременности

Рекомендации и запреты остаются все теми же, что и на третьей неделе: