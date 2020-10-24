Россиянам рассказали, что делать при подозрении на COVID-19

Москва, 24 октября. При подозрении у себя коронавирусной инфекции не стоит сразу звонить в "скорую помощь". Как действовать правильно, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

Заподозрить COVID-19 можно, если есть симптомы ОРВИ или были контакты с инфицированными. В этом случае первым действием должно быть ограничение контактов с окружающими, заявил эксперт.

По его словам, звонить в "скорую" нужно только при тяжелом состоянии больного или его резком ухудшении. В остальных случаях лучше вызвать участкового врача. Специалист проведет осмотр, назначит по необходимости анализы. К нему же можно обратиться за направление на тестирование на коронавирус. Эксперт уточняет, что лучше выбрать услугу выезда врача на дом, чтобы не посещать медучреждение.

Специалист советует ограничить контакты с родными, даже если коронавирусная инфекция исключена, так как ОРВИ и грипп также заразны. Если же подтвержден COVID-19, нужно изолироваться вместе со всей семьей.