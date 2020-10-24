Онищенко призвал россиян соблюдать противоэпидемические меры

Москва, 24 октября. Депутат Государственной думы РФ, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире НСН обратился к россиянам с призывом соблюдать меры предосторожности в условиях распространения коронавируса.

"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", – заявил парламентарий.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и ее регионах введен масочный режим, согласно которому россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

По последней информации оперативного штаба, в РФ за сутки были выявлены 17,3 тысячи больных COVID-19. Всего в России зарегистрированы 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Ранее Геннадий Онищенко во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот", на которой обсуждалась пандемия и борьба с распространением COVID-19, назвал сроки вакцинации от нового типа коронавируса. По словам депутата Госдумы, испытания, которые поводились и проводятся на определенной группе населения, — это вакцина, которая производится не в массовом порядке. А в продажу она может поступить уже в декабре 2020 года.