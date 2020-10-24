Глава оператора ГТС Украины назвал «главную проблему» с «Газпромом»

Киев, 24 октября. Гендиректор ООО "Оператор Газотранспортной системы (ГТС) Украины" Сергей Макогон назвал "основную проблему" "Газпрома". Об этом сообщает РБК.

Макогон заявил, что "основной проблемой" российского "Газпрома" является то, что он является не совсем коммерческой организацией. По его словам, газ был элементом политики Москвы всегда, что "крайне негативно" сказывается на компании.

Глава оператора украинской ГТС уверен, что если бы "Газпром" являлся "чисто коммерческой организацией", Украина якобы могла бы успешно сотрудничать с Россией и обеспечивать транзит газа в ЕС. При этом он назвал "Газпром" конкурентом, поскольку компания строит вокруг Украины "обходные" газопроводы.

Макогон заявил, что "Газпром" якобы "выбросил" десятки миллиардов долларов на "ненужные обходные газопроводы", чтобы "только исполнить политическую волю руководства России". По его словам, Москва в данном случае руководствовалась стремлением лишить Киев транзитного дохода в размере двух миллиардов долларов в год.

Украина потеряет транзит и существенный транзитный доход в случае запуска российских газопроводов, уверен Макогон. По его словам, это станет "самой большой угрозой для оператора ГТС Украины".

Накануне замглавы председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова отметила, что обсуждение проекта "Северный поток — 2" политизировано. Она напомнила, что проект несет коммерческий характер.