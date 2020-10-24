Арнольд Шварценеггер рассказал о седьмой операции на сердце

Нью-Йорк, 24 октября. Актер Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце, об этом он рассказал в своем Twitter.

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о своем самочувствии после очередной операции на сердце. Он также поблагодарил медсестер и врачей клиники в Кливленде, в которой ему поставили новый аортальный клапан.

"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда", — разместил он подпись под опубликованными фотографиями.

Год назад актер рассказывал, как шестая операция на сердце чуть не привела его к смерти. Шварценеггер пожаловался на то, что ему приходится испытывать проблемы со здоровьем, но это не мешает ему все так же появляться на экранах с обнаженным торсом. Он рассказал, что уже через неделю после выписки из больницы возобновил посещение зала.

Арнольд Шварценеггер ранее обратился в суд с исковым заявлением, ответчиком по которому выступал производитель роботов из Перми — компания Promobot, сообщает URA.RU. Голливудский актер потребовал 10 миллионов долларов за то, что фирма использовала его внешность в своей модели Robo-C.