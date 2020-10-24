Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Вашингтон, 24 октября. Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) извинился перед российскими учеными из Института прикладной физики за отказ из-за санкций принять на рассмотрение их статью, сообщили в РИА Новости.

Ранее в письме ИПФ РАН сообщалось, что ученые из РФ подали заявку на публикацию статьи "Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством" в журнале Geophysical Research Letters, однако получили отказ. В Американском геофизическом союзе данное решение объяснили тем, что они не могут рассматривать результаты исследований, финансируемых российским правительством.

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций", — сказали в геофизическом союзе.

AGU предложил российским исследователям повторно подать свою заявку на публикацию статьи либо в упомянутом выше журнале, либо в других изданиях организации. В геофизическом союзе заверили, что в случае поступления новой заявки будут рассматривать ее наравне с другими обращениями, а решение о публикации примут только исходя из научного значения статьи исследователей из РФ.