Специалист рассказал о «вредных» советах по экономии автомобильного топлива

Москва, 24 октября. Эксперт журнала "За рулем" Иннокентий Кишкурно рассказал, как не нужно экономить автомобильное топливо,

Кишкурно не советует покупать аксессуары и присадки, которые снижают расход топлива. По словам эксперта, это обман и пустая трата денег. Экономия топлива не окупит даже саму присадку или аксессуар. Также не стоит устанавливать спойлеры и крылья, так как они дают сильное сопротивление воздуха, что увеличивает расход топлива.

"Открытые окна добавляют примерно пять процентов к расходу, а открытый люк — около трех. Ну, а работа кондиционера расходует часть мощности двигателя. В результате на то, чтобы проделать тот же путь и в том же темпе с работающим кондиционером, придется сжечь больше топлива", — добавил эксперт.

Помимо этого, попытки попасть в воздушный мешок грузовика могут привести к сколам на лобовом стекле, лакокрасочном покрытии бампера и капота. И, если на крыше автомобиля установлен багажник, то его лучше снять при ненадобности, так как он тоже увеличивает сопротивление воздуха и, соответственно, расход топлива.