Киев, 24 октября. Супружеская пара медиков скончалась от коронавируса в городе Тараща, оставив 13-летнего сына сиротой. Подробности трагической истории рассказала ведущая украинского ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук.

Медсестра Галина Степченко и ее муж врач-анестезиолог Валентин оказывали помощь тяжелым пациентам с коронавирусом в местной больнице своего родного города. В результате, супруги-медики и их сын заболели.

Сначала в реанимацию с пневмонией попала 39-летняя Галина. В течение недели она боролась с недугом, но тщетно — женщина умерла. В этот же день, после новости об утрате супруги, скончался Валентин. Их сын все еще находится на аппарате ИВЛ.

По словам телеведущей, рассказать мальчику о смерти родителей решились лишь спустя несколько дней. Сейчас за ним ухаживает его тетя. Она пытается настроить подростка на лучшее, но это не помогает ему избавиться от переживаний.

«Хорошо уже никогда не будет», — сказал сирота тете.

Накануне правительство Украины продлило действие карантинных мер в стране до 31 декабря. За минувшие сутки в стране выявлено 17 тыс. 568 случаев заражения (рекорд с начала пандемии). Владимир Зеленский также заявлял об «уникальной» украинской вакцине от коронавируса, которая отличается от всех существующих вакцин и уже протестирована, но не на людях.

Кроме этого сообщалось, что президент России Владимир Путин не исключил возможность поставки на Украину российской вакцины от коронавируса «Спутник V».