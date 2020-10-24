Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 24 октября. Спад заболеваемости коронавируса в России ожидается в первой декаде ноября. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

Специалист объяснил, что после начала подъема заболеваемости, максимальный прирост случаев заражения пневмонией с подтвержденным коронавирусом ожидается на протяжении 28 дней. Стабилизация процесса должна произойти через два инкубационных периода после начала роста.

"Ограничительные меры сразу эффект не продемонстрируют даже при строгом соблюдении правил безопасности. Должно пройти минимум 2-3 недели", — сообщил специалист.

Эпидемиолог уточнил, что речь идет о снижении заболеваемости, вирус все еще будет распространяться. Пока в России не проводится массовая вакцинация от COVID-19, необходимо соблюдать санитарно-ограничительные меры.