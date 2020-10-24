Французский партнер «Газпрома» сорвал сделку по покупке газа в США

Париж, 23 октября. Французская компания Engie, партнер по строительству "Северного потока — 2", заморозила подписание контракта с поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщает EADaily.

Энергетическая компания Engie притормозила подписание соглашения стоимостью семь миллиардов долларов. Сообщается, что в рамках сделки американская компания NextDecade должна была поставлять во Францию СПГ в течение 25 лет до 2045 года.

СМИ сообщают, что причиной срыва могло стать обращение экологической группы Les Amis de la Terre France к французской Engie с просьбой отказаться от сделки. Общественные деятели заявляют, что добыча сланцевого газа путем гидроразрыва предполагает серьезное загрязнение окружающей среды.