Специалист назвала продукты от осенней хандры

Москва, 24 октября. Эксперт в области пищевого поведения Мария Краснова назвала продукты, которые помогут не впасть в осеннюю хандру, сообщает Пятый канал.

Специалист настоятельно рекомендует пересмотреть свой рацион и начать контролировать восполнение витамина D в организме, потому что в холодное время года из-за нехватки солнечного света организму становится труднее синтезировать витамин D. По этой причине надо употреблять сыры, морские водоросли, жирные сорта рыбы, куриные желтки и сливочное масло.

"Употреблять продукты, которые стимулируют синтез серотонина. К ним относятся бананы, рыба, фрукты, орехи, черный шоколад, финики и свежие овощи", — сообщила Краснова.

Также эксперт не рекомендует пить алкогольные напитки, так как они усугубляют апатию во время осенней хандры. Лучше избегать сильных нагрузок, стрессов и эмоционального истощения. Краснова рекомендует использовать по максимуму световой день, просыпаться раньше и ложиться не слишком поздно, чтобы организм успевал восстанавливаться.