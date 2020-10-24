Телеведущая Летучая разоткровенничалась о позднем браке

Москва, 24 октября. Телеведущая Елена Летучая встретила своего супруга в возрасте 36 лет. Звезда призналась в интервью Teleprogramma.pro, что долго ждала своего мужчину и раскрыла секрет счастливого брака.

Летучая убеждена, что стать счастливой можно в любом возрасте. Она долго ждала именно своего человека, чтобы создать с ним семью и не развестись уже через пару лет, оставшись с детьми на руках. Также телеведущая убеждена, что с возрастом начинаешь ценить партнера больше.

"А когда ты уже многое попробовал, сделал карьеру, и вдруг встречаешь человека, который становится тебе опорой, то ты способен его оценить", — пояснила Летучая.

41-летняя телеведущая не отвечает на вопросы о планировании детей, считая это слишком интимным делом. Однако она отметила, что хорошо ладит с детьми своего супруга от другого брака.

В семье телеведущей главным является мужчина. Однако Юрий советуется с ней перед принятием решений, а также поддерживает ее карьеру. По ее словам, в их браке уже нет сцен ревности или споров о "брошенных носках".

"Мы друг другу даем свободу", — призналась звезда.

Летучая подчеркивает, что они могут отдыхать отдельно друг от друга. Юрий улетает на Мальдивы с друзьями на серфинг, а телеведущая спокойно может поехать за границу с подругой. Все это возможно из-за доверия в браке.