Стилист высоко оценила выступление «фигуристой» Нетребко в алом платье

Милан, 24 октября. Оперная звезда Анна Нетребко после долгого отсутствия появилась на сцене "Ла Скала" в алом пышном платье. Стилист Лина Дембикова оценила внешний вид певицы в разговоре с порталом Teleprogramma.pro.

2020-й год выдался трудным для Анны Нетребко. Сначала оперная дива сидела на самоизоляции, а когда решила приехать в Москву, заразилась коронавирусом. День рождения звезда отмечала в больнице. Но недавно черная полоса в жизни певицы закончилась, она дала свой первый концерт после выздоровления в Милане. Для триумфального возвращения Нетребко выбрала пышное алое платье-бюстье и накидку из органзы в тон. Звезда завила волосы в локоны и накрасила губы красной помадой. Образ восхитил не только поклонников, но и стилиста.

"Отдать должное, у нее сейчас хорошая форма, красивая кожа, красивое телосложение, она фигуристая", — заявила Лина Дембикова.

По словам Дембиковой, у Нетребко выгодная фигура для подобного кроя платья. Эксперт назвала певицу "фигуристой" и подтвердила, что решение прикрыть руки накидкой было правильным. Также Дембикова отметила удачный выбор крупных аксессуаров.