Кого не затронет повышение пенсионного возраста

Калининград, 24 октября. В России в рамках пенсионной реформы идет поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Однако для некоторых категорий россиян, которые имеют право досрочного назначения пенсии, пенсионный возраст не изменился.

Как сообщает пресс-служба калининградского отделения Пенсионного фонда РФ, поэтапное повышение пенсионного возраста началось с 1 января прошлого года. В ПФР перечислили категории граждан, которых нововведение не коснулось.

В первую очередь, это специалисты, занятые на некоторых вредных производствах. А также исключения действуют для машинистов кранов (только для женщин), занятых в текстильной промышленности (только для женщин); в железнодорожной отрасли и так далее. Полный список есть на сайте ПФР.

Не изменился пенсионный возраст также для женщин, родивших двух и более детей и выработавших необходимый северный стаж; женщин, родивших пять и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста; родителей и опекунов инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы; инвалидов по зрению 1 группы и больных гипофизарным нанизмом (лилипуты).

Как уточнили в ПФР, если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей, то еще на год раньше. Однако для этого есть условие: многодетным мамам нужно выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа. Из плюсов: в стаж входит и отпуск по уходу за детьми.

Еще одна новая категория — это россияне, имеющие длительный трудовой стаж. Для женщин он составляет от 37 лет, для мужчин — от 42 лет. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше. В этом случае будет учитываться только трудовая деятельность, а, к примеру, периоды уходу за детьми сюда не включаются.