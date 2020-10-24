Антонов назвал нелегитимными санкции США против российского ЦНИИХМ

Вашингтон, 24 октября. Москва считает нелегитимными введенные США санкции в отношении российского Центрального института химии и механики, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на своей странице в Facebook.

В пятницу США ввели санкции против российского ЦНИИХМ в рамках CAATSA. По мнению Вашингтона, Институт связан с "опасной вредоносной программой Triton", "разработанной специально для того, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности".

"Полностью отвергаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций", — говорится в заявлении Антонова.

Российский посол подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не ведет наступательных киберопераций, поскольку это противоречит принципам внешней политики РФ.

Антонов призвал Вашингтон "отказаться от порочной практики голословных нападок" и начать диалог для укрепления международной информационной безопасности.