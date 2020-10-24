Солистка Little Big в «хищном» образе заворожила фанатов

Москва, 24 октября. Российская певица и участница группы Little Big Софья Таюрская в своем Instagram-аккаунте опубликовала пост, в котором предстала перед подписчиками в леопардовом костюме и поведала о своем таланте.

Облегающий наряд исполнительницы вызвал бурную реакцию подписчиков. Укороченная водолазка и корсет подчеркивают пышную грудь Таюрской, а брюки-клеш на высокой посадке и массивный ремень концентрируют внимание на ее осиной талии.

"Во мне нет ничего особенного, на самом деле я немного зануда. Если я рассказываю анекдот, вы, вероятно, слышали его раньше. Но у меня есть талант, замечательная вещь. Потому что все слушают, когда я начинаю петь", — пишет солистка Little Big по-английски.

Поклонники Таюрской сразу начали писать восхищенные сообщения в комментариях под постом. Один из подписчиков заявил, что образ хищной кошечки ей к лицу. Другие назвали исполнительницу обладательницей отличных форм и примером для всей эстрады.

"Чертовски сексуальна и хороша", — написали подписчики в комментариях. "Шальная императрица", — считает olycerkov. "Софа, ты просто богиня", — пишет little_tayurskaya.

Летом Илья Прусикин и его жена Ирина объявили о разводе. Поклонники посчитали, что пара рассталась из-за измен Ильича с Софьей Таюрской — солисткой группы Little Big. Каждый день хейтеры писали девушке в Instagram оскорбления. Сами же экс-супруги заявили, что их брак разрушили плотные графики, бесконечные гастроли и расстояние.