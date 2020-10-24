Киев признал невозможность возобновить производство «Русланов»

Киев, 24 октября. Возобновить производство самолетов Ан-124 "Руслан" на Украине невозможно. Как сообщает "Укринформ", об этом заявил министр по вопросам стратегических решений отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По словам политика, во время визита в Турцию обсуждался вопрос возможной достройки второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрія», поскольку возобновить производство Ан-124 невозможно.

"У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но «Русланы» мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А "Мрію" одну теоретически можем достроить", — сообщил Уруский.

Предприятие «Антонов» находится в затяжном кризисе. С 2016 года не произвело ни одного серийного самолета. Основной причиной кризиса стал разрыв связей с Россией.

Украинские политики неоднократно заявляли, что Украина рано или поздно возобновит производство крупнейшего в мире серийного транспортного самолета Ан-124 «Руслан». В частности, как передавал RT, еще в 2018 году об этом говорил заместитель гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Сергей Омельченко. Однако производство самолета так и не возобновилось.