Якутск, 24 октября. Женщина и четверо детей погибли при пожаре в Якутии, деревянный дом выгорел дотла, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сообщение о пожаре поступило около пяти часов утра. В селе Крест-Кытыл Намского района Якутии горел частный жилой дом на две квартиры. Когда спасатели добрались до места, дом горел по всей площади. Он был полностью уничтожен огнем.

Жертвами пожара стала женщина и четверо детей. Еще один мужчина пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание греющего кабеля канализации.

Сейчас дознаватели вместе с сотрудниками Следственного комитета и МВД выясняют причины трагедии. К месту ЧП направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

В МЧС добавили, что родственникам погибших понадобилась психологическая помощь.