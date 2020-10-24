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Специалист назвал главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка

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Специалист назвал главное отличие телефонного мошенника от сотрудника банка

Москва, 24 октября. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов назвал главное отличие мошенника от сотрудника банка, сообщает радио Sputnik.

По словам Сизова, мошенники хорошо научились копировать разговоры сотрудников банков и активно этим пользуются при разговоре с жертвами. Эксперт рассказал, что часто злоумышленники звонят и не пытаются ничего выяснить, кроме информации о том, карточками каких банков пользуется потребитель. Эти звонки — лишь подготовка почвы для будущей атаки. Сизов предупредил, что настоящие сотрудники банка не станут выяснять, какими банками вы пользуетесь.

"Возьмем классический случай, когда мошенник звонит под видом сотрудника банка и просит продиктовать те или иные коды для блокировки карты. Банк имеет право совершать действия по блокировке карты, счета, приостановке операции, более того, в случае необходимости обязан сделать это в рамках российского законодательства", — рассказал специалист.

Банки всегда сначала блокируют карту, а потом звонят владельцу и задают ему вопросы. Как объясняет Сизов, "в 99% случаев просьба продиктовать что-то, чтобы приостановить те или иные действия, не последует". Мошенники же работают в обратном порядке: сначала просят что-то продиктовать, чтобы остановить операцию.

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