Специалист рассказал, как не «подарить» мошенникам квартиру при сдаче

Москва, 24 октября. Управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Status Group Даниил Мархиев рассказал какие уловки используют мошенники при аренде квартиры, передает агентство "Прайм".

Мархиев объяснил, какими схемами пользуются мошенники при получении паспортных данных хозяина квартиры и ключей от арендованной квартиры. По словам эксперта, злоумышленники могут продать квартиру с помощью поддельной нотариальной доверенности с вклеенной фотографией или электронной подписью, полученной незаконным путем.

Как сообщает Мархиев, сохранить свое имущество можно, запретив любые сделки без личного присутствия владельца квартиры. Для этого собственнику необходимо обратиться в МФЦ или Росреестр с заявлением о том, что он против дарения, продажи, ограничений и обременений его недвижимости, если он лично не присутствует на сделке.