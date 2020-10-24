Александр Васильев: Все доставайте платья 80-х годов

Знаменитый российский историк моды, искусствовед, почетный член Российской академии художеств Александр Васильев в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, как пандемия изменила мир моды, каким образом модельеры влияют на демографическую ситуацию в мире и в чем встречать грядущий Новый год.

— В одном из недавних интервью вы сказали, что этой осенью самым популярным цветом в женской одежде будет белый. А какие еще тренды позволят определить на глаз настоящих модниц?

— Сейчас, кроме белого, в лидерах продаж бежевый цвет, и все самые модные девушки ходят в спортивных костюмах бежевого цвета. Если вы хотите узнать, кто модница, сразу из толпы выделяйте девушку в бежевом, вы на 100% можете быть уверены, что она интересуется модой. Что касается стиля, к сожалению, топ моды сегодня — это спортивные костюмы, треники и худи, олимпийки с капюшоном, что я считаю крайне неженственным, унижающим достоинство человека. Но это, конечно, безумно удобно, если считать, что ваша жизнь состоит из спальни и машины.

— На эти тенденции повлияла пандемия? Что еще изменилось в плане вкусовых предпочтений россиянок?

— Мода — это зеркало истории, естественно, происходящие сейчас в ней процессы являются следствием пандемии. Точно так же, как и маски, как нечесаные распущенные волосы и пальто в форме халата, которое надевается сверху и все больше и больше приближает наших жительниц к парандже. Это не смешно, это грустно. Конечно, мы еще не сделали шаг к исламу, но вестиментарно мы к нему готовы. Закрыта нижняя часть лица, упали продажи пудры, тонального крема и помады, потому что, как говорит Надежда Бабкина, "когда я в маске — я свисток не крашу". Зато выросли продажи туши, накладных ресниц и карандашей для бровей. И вместе со всем этим "упал" флирт, улыбки, полуслова, ведь это все теперь не играет никакой роли, и результат — печальный спад рождаемости.

— Получается, мода не просто отражает исторические реалии, но и может на них влиять?

— Разумеется. На мой взгляд, мода сегодняшнего дня — хорошо продуманная акция с целью сокращения населения земли, и модельеры с этим блестяще справляются. Женщины стали выглядеть более мужественно благодаря спортивным костюмам и бесформенным пальто, а мужчины — более женственно благодаря маскам. Потому что единственное, что ярко отличало мужчин от женщин была борода, а борода пропала под маской. С учетом сегодняшней женской моды внешние отличия мужчины от женщины в маске, если у женщины нет накладных ресниц и накрашенных бровей, незаметны.

— Как бы ни привыкли россиянки к повседневному стилю одежды, впереди Новый год. Первый в условиях пандемии. Как и в чем его стоит встречать?

— Да, это будет первый, но, сразу оговорюсь, не последний подобный Новый год. Мы будем жить в масках еще пару лет, экономика перестроится, в ней еще будут потери. Но этот Новый год мы будем праздновать ярко и красочно, как всегда. Просто в масках и на расстоянии полутора метров. Что касается вечерних нарядов, в эти новогодние праздники на пике будут блестки. Золотые, серебряные, черные. Все доставайте платья 80-х годов соответствующих линий — подкладные широкие плечи, достаточно широкий крой пояса. Крупная бижутерия, которая на Новый год будет просто изумительна и, как ни странно, на голове — жесткий начес а-ля "Маленькая Вера".

— Сейчас эксперты все чаще говорят о так называемом "разумном потреблении", когда вещей приобретается мало, но все они высокого качества и рассчитаны на длительную носку. Что думаете об этом вы, по какому пути пойдет модная индустрия?

— В связи с мировым экономическим кризисом у населения упали доходы, закрылись многие магазины, к тому же люди боятся посещать их, приобретают вещи через Интернет. Соответственно, покупают все на размер больше — на всякий случай. Больше не будет открываться ничего, кроме доставки на велосипеде и самокате. Это направление будет развиваться. Так же как, например, и туризм внутри страны, он тоже будет развиваться, но с большими ограничениями.

— С какими именно?

— Во многих городах при том, что есть желание развивать туризм, закрывают музеи. А куда ходить туристам в чужом городе, где у них нет друзей? Ведь продолжают же вкладывать средства в спорт, в стадионы, туда людям можно, а в музей, где одновременно больше пяти человек в помещениях не бывает, нельзя. Но ведь культура — это именно то, что по-настоящему укрепляет имидж России на международном уровне. Это главное достояние нашей страны. Наша культура — то, за что нас по-настоящему любят. За нашу литературу, за нашу музыку, за нашу поэзию, наш балет, оперу, живопись… Культура — наш главный кладезь, и на нее в плане имиджа необходимо ставить все. Я в этом уверен. Культура и наши культурные традиции. Это необходимо развивать, импортировать, преподносить всему миру.