Вильфанд анонсировал теплую погоду в России на выходных

Москва, 24 октября. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в центре Европейской России установится температура выше нормы на шесть-восемь градусов из-за теплых воздушных масс, сформировавшихся над Атлантикой, передает РИА Новости.

"Москва и центр европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давления. В свою очередь ложбина низкого давления формирует такую циркуляцию: на западе ложбины северные потоки, в южной оконечности — западные потоки, а на восточной периферии — южные потоки. Ложбина низкого давления так и перемещалась, и оказалось, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы", — рассказал метеоролог.

Вильфанд сообщил, что в субботу в Москве погода будет такая же, как и в пятницу, с погрешностью в один градус, но метеоролог все равно оценил ее как очень высокую. В пятницу температура в Москве была выше 14 градусов. Как отметил, метеоролог, осадков в выходные будет меньше.