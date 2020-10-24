МИД Армении заявил о 90 тыс. беженцах из-за конфликта в Карабахе

Вашингтон, 24 октября. Результатом последнего конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) оказалось то, что 90 тыс. человек стали беженцами. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на своем выступлении в американской столице.

Он напомнил, что поселения Карабаха находятся под обстрелами. Из-за этого порядка 90 тыс. человек потеряли свои дома и собственность, став беженцами. Мнацаканян добавил, что были разрушены около 8 тыс. объектов инфраструктуры. Министр убежден, что события в Карабахе должны закончиться.

Армянский дипломат назвал "нерелевантными" те обвинения, которые выдвигает Баку против Еревана насчет ударов по гражданской инфраструктуре.

Мнацаканян прибыл в Вашингтон для встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Отдельная встреча была проведена американскими властями и с главой МИД Азербайджана.