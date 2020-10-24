Стилист составил топ-5 советов, как обмануть возраст

Москва, 24 октября. Каждая женщина мечтает выглядеть моложе своих лет, прибегая к пластической хирургии и косметологии. Однако обмануть возраст можно и без вмешательства врачей, достаточно знать несколько секретов, говорит стилист Руслан Громов.

Во-первых, визуально старят женщин короткие стрижки и объемные укладки. Чтобы избежать такого эффекта после сорока лет стилист посоветовал придерживаться средней длины волос и делать незамысловатые прически.

Во-вторых, заметно освежит взгляд легкий макияж: ровный тон, естественная форма бровей, тушь, немного хайлайтера и мягкая помада.

"Лучше придерживаться классического базового гардероба, но не переборщить со строгостью", — резюмировал Громов.

Третьим правилом является отказ от молодежной одежды. Короткие куртки и обтягивающие джинсы прибавляют несколько лет девушкам и без того зрелого возраста.

В-четвертых, лицо старит искусственный загар — лучше отказаться от такой затеи. В завершение, фотопродюсер посоветовал стремиться к отличной физической форме.

Ранее звездный визажист Рику Кампу, имеющий 30-летний стаж работы в сфере красоты, раскрыл, в чем состоит секрет молодости знаменитостей старше 40 лет. По его словам, женщинам необходимо уделить внимание правильному питанию и не забывать о пользе витаминов C, А, B5, D, E, K (яйца, авокадо, молоко, мясо, ряба, орехи). По его словам, полезно также принятие ретиноидов в виде таблеток или использование косметических средств с этими веществами.