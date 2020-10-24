Коллеги Чулпан Хаматовой по театру заявили о ее четвертой беременности

Москва, 24 октября. Актриса Чулпан Хаматова может готовиться к родам четвертого ребенка. Такое предположение сделали ее коллеги из театра "Современник", пишет Sobesednik.ru.

Спектакль "Враги. История любви", в котором занята Хаматова, отменили 22 октября из-за болезни актрисы. По словам одного из актеров, пожелавшего остаться неизвестным, звезда не болеет простудой или коронавирусной инфекцией. После празднования своего 45-летия 1 октября актриса попрощалась с коллегами до начала декабря. Причины отсутствия она не назвала.

"Кто знает... Может, она беременна четвертым ребенком", — предположил собеседник издания.

Он также отметил, что в театре все будут рады, если это окажется правдой. Актер посетовал, что ранее COVID-19 вывел из строя еще одну ведущую артистку театра Светлану Иванову.

Хаматова была замужем дважды. От первого брака с актером Иваном Волковым она родила дочь Арину. После развода у актрисы были отношения с артистом балета Алексеем Дубининым, которого называют отцом ее дочери Аси. Вторым мужем Хаматовой стал режиссер Александр Шейн, в браке с которым у нее родилась дочь Ия. Пара в разводе, о личной жизни актрисы сейчас ничего не известно.