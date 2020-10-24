Священник покорил Интернет ироничными ответами о Боге, ЛГБТ и феминизме

Москва, 24 октября. Священник Павел Островский быстро превратился в модного православного блогера, на которого в соцсетях сегодня подписаны десятки тысяч человек. Его необычные советы и остроумные комментарии расходятся цитатами по Сети.

На сегодняшний день на Островского в Instagram подписаны более 280 тыс. человек. Цифра завидная даже для популярных бьюти-блогеров. В Telegram число "последователей" священника уже перевалило за 21,7 тыс. человек. Пользователей, как глубоко верующих, так и заядлых атеистов, Островский привлекает открытостью, юмором, а иногда и чистым сарказмом. Выгодно отличает его от многих священнослужителей то, что для него нет запретных тем: он спокойно отвечает и на вопросы об ЛГБТ, размышляет о поборах в церквях или с юмором обсуждает феминизм.

Согласно статье о нем на сайте Московского патриархата РПЦ, Островский — настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Подмосковья. Священник женат, воспитывает троих детей (две дочки и сын). Он член семейной династии священников — его отец и три старших брата все глубоко верующие люди. Автор статьи называет батюшку «одним из первых священников», которые «вышли с миссией в Интернет».

Больше всего подписчики любят короткие ответы священника, которыми он активно делится в сторис. К примеру, один из них поинтересовался, верит ли Островский в оборотней.

"Да. Некоторые православные на них похожи: в храмах — зайчики, а домой приходят — превращаются в волков", — ответил священнослужитель.

Очень часто встречаются вопросы про деньги и церковь. Тут Островский дает волю своему юмору.

Очень часто пользователи задают батюшке вопросы по поводу однополых отношений, пытаясь устроить провокацию. Однако Островский не смущается обсуждать и эту тему. При этом на волне юмора и сарказма священник дает и серьезные ответы, часто подчеркивая, что в основе веры лежит любовь.

"Ко всем нужно относиться с любовью, независимо от их пола, мировоззрения, расы или положения", — ответил Островский на вопрос об отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

К своей популярности священник относится также с юмором.