«Расстроенный» Ефремов наотрез отказался общаться с правозащитниками

Москва, 23 октября. Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила на своей странице в Facebook член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

"Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть", — написала Литвинович.

Один из членов ОНК сообщил RT, что в изоляторе осужденные, приговор которым вступил в силу, в соответствии с законом должны содержаться отдельно от обвиняемых и подозреваемых. Однако пока Ефремов находится в своей "старой" камере.

Днем ранее суд изменил приговор актеру с 8 лет до 7 лет 6 месяцев колонии общего режима. Адвокаты намерены обжаловать решение, поскольку пытаются добиться от суда наказания, которое не было бы связано с лишением свободы.

Во время заседания суда Ефремов заявил, что прервет все отношения с алкоголем и вряд ли когда-нибудь вновь сядет за руль, так как именно спиртное довело его до тюрьмы.

Автокатастрофа с участием заслуженного артиста РФ произошла в центре Москвы 8 июня. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов на джипе выехал на встречную полосу и протаранил фургон Сергея Захарова. Мужчина вскоре скончался в больнице от полученных травм.