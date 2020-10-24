Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Купчино

Санкт-Петербург, 23 октября. Во Фрунзенском районе Петербурга легковушка врезалась в автобус, полный пассажиров. Серьезные травмы получили два человека.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Славы и улицы Пражской. Skoda Octavia протаранила двигавшийся впереди в попутном направлении пассажирский автобус. Тяжелые травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.

Очевидцы в группе во "ВКонтакте" "ДТП и ЧП в СПб" сообщают, что экстренные службы "очень быстро среагировали". Скорая первым делом увезла пассажира легковушки. Водитель был без сознания, на то, чтобы его извлечь из автомобиля понадобилось десять минут.