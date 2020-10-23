В Госдуме оценили прибыль от продажи российской вакцины от COVID-19 

Поставка российской вакцины от COVID-19 за границу станет не только частью гуманитарной миссии РФ по борьбе с пандемией коронавируса, но и существенно наполнит государственную казну. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет доступной и бесплатной для населения страны после запуска производства больших объемов препаратов, необходимых для ее проведения. В настоящий момент вакцин у России две — это «Спутник V», разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, и созданная в исследовательском центре «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Поголовная вакцинация всего населения страны вряд ли обойдется правительству дешево — однако Гутенев назвал новый источник дохода, который с лихвой покроет все издержки государства.

«С учетом тех доходов, которые принесет реализация нашей вакцины за рубежом (а судя по предзаявкам, речь идет о сотнях миллионов доз), государственный бюджет лишь чуть-чуть недополучит от той гигантской прибыли, которую будет иметь наша страна от экспорта своих новейших препаратов, — убежден депутат. — Так что я уверен, что мы вполне можем позволить себе бесплатные прививки для российских граждан».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заметил, что вакцинация населения в России в принципе всегда происходит бесплатно.

«Например, сейчас любой желающий (в Санкт-Петербурге, по крайней мере) может сделать прививку от того же гриппа прямо возле станции метро, — заявил политолог. — Кареты скорой помощи с готовыми сделать вам укол фельдшерами стоят там каждую осень. Кроме того, регулярно вакцинируют детей в школах».

Эксперт не увидел ничего грандиозного в том, что среди стандартных болезней, от которых государство хочет уберечь своих граждан, теперь появится еще и COVID-19.