Фотографы показали хрупкость Антарктики

Океан в районе Антарктики — не только одна из самых суровых сред обитания на нашей планете, но и место, где сформировалась самая продуктивная экосистема Земного шара.
Здесь из морских глубин поднимаются питательные вещества, и 6 месяцев подряд светит солнце. Здесь самое мощное цветение фитопланктона в мировых океанах. Это, в свою очередь, поддерживает огромный размер популяции антарктического криля. Биомасса этих напоминающих маленькие креветки ракообразных превышает биомассу любой из прочих популяций животных на планете.
Благодаря этим маленьким созданиям ледяные воды Антарктики буквально кишат разнообразием видов. Это малые полосатики и горбатые киты, это миллионы пингвинов: императорских, Адели, антарктических и папуанских. Это тюлени-крабоеды, чье название, вообще говоря, ошибочно, так как питаются они исключительно крилем.