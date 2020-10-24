Фотографы показали хрупкость Антарктики

В дополнение к очень серьезным экологическим вызовам антарктическим животным приходится справляться с давлением еще одного опаснейшего хищника — человека. Мы начали эксплуатировать Южный океан в 90-е годы XVIII века, когда сюда потянулись охотники на морских котиков. Всего за 30 лет многие популяции оказались на пороге вымирания.



В начале XX века в Южном океане начался китобойный промысел. Когда в 1980-х начал действовать всемирный запрет на этот вид деятельности, китов оставалось меньше 10% от изначальной популяции. Большинству видов так и не удалось от этого оправиться.



Промысел пелагических рыб начался в 1960-е годы, но всего через несколько лет он столкнулся с большими проблемами. В 1990-е начался промысел патагонского клыкача, которого стали продавать на мировом рынке под названием "чилийский сибас". Но запасы этой рыбы также подверглись чрезмерной эксплуатации, и рыбаки устремились на юг в поисках антарктического клыкача, а это еще более уязвимый вид.



В 1960-е началась ловля криля, и даже несмотря на то, что были введены ограничения, ловля этого основополагающего элемента местной экосистемы продолжает оказывать на нее крайне негативное воздействие.

