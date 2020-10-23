Политолог объяснил, почему любой исход выборов в США грозит хаосом

Соединенные Штаты Америки стоят на пороге хаоса, который можно будет наблюдать уже сразу после выборов президента США 3 ноября, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в комментарии ФАН.

В пятницу в США завершились третьи дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Джо Байденом. Оппоненты выбрали агрессивную стратегию, обвинив друг друга в получении финансирования от России, конечно же, бездоказательно.

Кроме того, Трамп напомнил Байдену и недавний скандал с ноутбуком его сына Хантера Байдена, обвинив оппонента в коррупции. Байден в свою очередь заявил, что Трамп недостоин быть президентом после стольких смертей в США от вируса.

Ордуханян оценил текущую ситуацию в США перед выборами. По мнению эксперта, страна в ближайшее время погрузится в хаос.

"Америка сейчас стоит перед хаосом. Я могу спрогнозировать такую ситуацию – сейчас мы имеем две очень мощные группировки. Это черные отряды с одной стороны, и с другой стороны вооруженные мобильные группы так называемых белых христиан-конфедератов – ребята на грузовичках со знаменем конфедератов. Это две группировки, это две мускулы – со одной стороны консервативной Америки, с другой стороны – либеральной", — считает политолог.

Американист назвал патовой ситуацию в Штатах, поскольку победа любого из двух кандидатов спровоцирует минимум — массовые недовольства, а скорее всего – гражданскую войну.

"По команде "фас" они не будут слушать ни Верховный суд, ни кого-либо другого. А команда "фас" будет дана: если побеждает Байдан, то в дело вступает "Ку-клукс-клан", если побеждает Трамп, то на улицы выходит цветное население. Здесь не Верховный суд будет решать. Америка перед началом гражданской войны. Это может быть локальная война или на национальном уровне, но она в преддверии гражданской войны", — подытожил политолог.

Ранее Ордуханян оценил возможность распада США. Он напомнил, что еще в 1980-е годы вопрос о распаде СССР тоже «выглядел наивно». Если сейчас идея о распаде США и звучит неправдоподобно, то при нынешних некомпетентности и дилетантизме американской власти это возможно, подчеркнул политолог.